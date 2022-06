Ligue 1: Darum ist Mauricio Pochettino noch PSG-Trainer - obwohl der Nachfolger schon feststeht

Demnach gehe es um eine Summe von rund zwei Millionen Euro, die einer Trennung noch im Weg stehe. Das Geld stünde Pochettino und seinem Trainerteam offenbar in Form von Bonuszahlungen potentiell zu, wenn es denn bleiben würde. Es geht wohl um Boni, die ob der Dominanz von PSG in Frankreich recht leicht zu erreichen gewesen wären.

Pochettino-Nachfolger wird für PSG auch teuer

Trotzdem, so heißt es weiter, sind beide Parteien an einer möglichst reibungslosen Trennung interessiert. Schon am nächsten Montag wird ein Großteil des Teams zum Trainingsauftakt in der französischen Hauptstadt erwartet. Pochettino, dessen Vertrag bis 2023 gilt, soll den Weg dann möglichst bereits für seinen designierten Nachfolger Christophe Galtier freigemacht haben.