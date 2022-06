Bundesliga: Kein Sonderstatus für Mario Götze - so plant Glasner bei Eintracht Frankfurt

Mit Mario Götze kehrt ein Superstar in die Bundesliga zurück. Doch bei Eintracht Frankfurt wird er sich behaupten müssen. Trainer Oliver Glasner wird nicht alles auf links drehen.

Eintracht Frankfurt hat nach dem Sieg in der Europa League nun auch auf dem Transfermarkt ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. (KOMMENTAR: Götze katapultiert SGE in neue Dimension)

Mario Götze kam für drei Millionen Euro von der PSV Eindhoven an den Main . Und die Erwartungshaltung im Umfeld der Hessen? Sie ist gewaltig.

Glasner stellt klar: „Werden nicht alles an Mario Götze ausrichten“

„Wir wollen die Stärken, die ein Spieler mitbringt, in unser funktionierendes System integrieren. Wir werden aber nicht alles an Mario oder einem anderen Spieler ausrichten“, stellte Glasner klar.

In der Vergangenheit blieb der Erfolgscoach seiner Linie treu, mit dieser Geschlossenheit holte die Eintracht auch überraschend den Titel. Filip Kostic etwa musste an Stellschrauben drehen, sich mehr am Kombinationsspiel beteiligen und neue Wege bei den Hereingaben finden. Glasner macht bei seinen Tüftelarbeiten auch vor großen Namen keinen Halt!