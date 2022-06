Transfernews, 2. Bundesliga: Nürnberg holt Daferner aus Dresden

Zweitligist 1. FC Nürnberg hat Christoph Daferner von Dynamo Dresden verpflichtet. Das gab der Verein am Dienstag im Rahmen des Trainingslagers in Natz-Schabs bekannt. Über die Vertragsmodalitäten machte der FCN keine Angaben.

Der 24-Jährige ist nach Manuel Wintzheimer (Hamburger SV) und Kwadwo Duah (St. Gallen) der dritte Stürmer-Transfer in diesem Sommer. Daferner erzielte in der abgelaufenen Zweitligasaison in 32 Spielen 13 Tore für den Absteiger aus Dresden.