Kylian Mbappé ging dem FC Chelsea durch die Lappen

Über Monate hinweg lieferten sich Paris Saint-Germain und Real Madrid zuletzt ein Tauziehen um Kylian Mbappé, ehe sich der Stürmer letztlich für einen Verbleib in der französischen Hauptstadt entschied .

Im Alter von 12 Jahren absolvierte Mbappé ein Probetraining bei den Londonern. Auf Anhieb überzeugte der Franzose mit seinen Fähigkeiten. „Nach einer Woche gingen wir ins Büro. Wir sagten: ‚Hör mal, wir wissen zu schätzen, was wir von dir gesehen haben, aber wir müssen dich zu einem weiteren Probetraining einladen und dann sehen wir weiter“, erinnert sich der ehemalige Scout Serge Daniel Boga in einem Interview mit GOAL .

Die Worte von Mbappés Mutter sind Boga noch heute präsent: „Sie sagte zu mir: ‚Hören Sie, mein Junge wird nicht zurückkommen. Wenn Sie ihn wollen, müssen Sie ihn jetzt nehmen oder in fünf Jahren werden Sie zurückkommen, um ihn für 50 Millionen Euro zu kaufen.‘“

Darum wollte Chelsea Mbappé nicht

„Er war sehr geschickt, aber in England wollen sie sehen, dass der Spieler nach hinten hart arbeitet. Zu dieser Zeit war er kein harter Arbeiter“, sagte Boga und schob an: „Defensiv war er noch nicht so weit. Wenn er den Ball hatte, war er unglaublich, aber ohne den Ball hat er nicht viel gearbeitet.“