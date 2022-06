Anzeige

WWE RAW: John Cena wird bei groß inszeniertem Comeback emotional Cena bei WWE-Comeback emotional

John Cena feierte bei Monday Night RAW eine emotionale WWE-Rückkehr © WWE

Martin Hoffmann

John Cena begeht bei Monday Night RAW sein 20-Jähriges bei WWE emotional, auch der unter Druck geratene Vince McMahon zeigt sich weiter offensiv.

Auf den Tag genau 20 Jahre nach seinem TV-Debüt ist Megastar John Cena zu WWE zurückgekehrt.

Cena, der am 27. Juni 2002 sein erstes Match gegen Kurt Angle hatte, wandte sich bei Monday Night RAW an die Fans, überbrachte ihnen eine emotionale Botschaft - und indirekte Neuigkeiten über seine Ring-Zukunft (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE).

Anzeige

WWE inszeniert Wiederkehr von John Cena groß

Das Jubiläums-Comeback des inzwischen hauptsächlich als Hollywood-Schauspieler aktiven 45-Jährigen wurde von WWE größtmöglich inszeniert, unter anderem auch mit Video-Messages prominenter Legenden-Kollegen und Weggefährten wie Stone Cold Steve Austin, Shawn Michaels, Trish Stratus und des verletzten Randy Orton. WWE sendete auch Gratulationen der inzwischen zu Konkurrent AEW gewechselten Chris Jericho, „Big Show“ Paul Wight und Bryan Danielson (Daniel Bryan) - zu früheren WWE-Zeiten undenkbar.

Spannend zu beobachten im Kontext des aktuellen Skandals um den langjährigen Boss Vince McMahon und die ungeklärten Machtverhältnisse hinter den Kulissen: Interimschefin Stephanie McMahon sowie Ehemann und Vorstandskollege „Triple H“ Paul Levesque meldeten sich ebenfalls via Video, während Vince sich nochmal vor Ort zeigte - gut gelaunt wirkend und unbeirrt davon, dass er Stunden vorher durch die öffentliche Erneuerung eines 30 Jahre alten Vergewaltigungsvorwurfs durch Ex-Ringrichterin Rita Chatterton unter neuen Druck geraten ist.

Sex-Skandal um WWE-Boss: Droht Vince McMahon wirklich das Ende? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Vince McMahon zeigt sich weiter offensiv

Der wegen einer anrüchigen Affäre mit einer Ex-Angestellten als Boss zurückgetretene, aber noch immer den Kreativbereich lenkende McMahon hatte sich schon vergangene Woche im Zusammenhang mit Cena selbst inszeniert, indem er dessen Rückkehr persönlich ankündigte (was eigentlich längst geschehen war).

Nun gab er sich selbst wieder einen Moment in Cenas Windschatten, zog in den Ring ein, um ihm die Bühne zu bereiten. Die Regie zeigte jubelnde Fans, das von McMahon dirigierte Kommentatorenteam hob es explizit hervor - wie auch, dass „nur passend“ sei, dass McMahon nun hier- sei, um mit Cena zu feiern.

Anzeige

Erwähnenswert aber auch: Als Cena selbst ankam, überließ McMahon ihm die Bühne, es gab keinen gemeinsamen Ringmoment, Cena wurde nicht in die Bredouille gebracht, sich Seite an Seite mit McMahon zu zeigen.

Cena verkündet keine Ring-Rückkehr beim SummerSlam

Wie nicht anders zu erwarten, ging Cena nicht auf die aktuelle Situation um McMahon ein, sondern beschränkte sich auf Danksagungen an die Fans.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

In Anspielung auf die jahrelang oft gespaltenen Reaktionen auf ihn meinte Cena, dass er immer froh gewesen sei, dass die WWE-Fans offen mit ihm gewesen seien und gesagt hätten, wenn sie gefunden hätte, dass er „sucke“. Sein Verhältnis zu ihnen sei ihm immer noch eine Herzensangelegenheit und präge auch, was er jetzt außerhalb des Rings tue.

In Bezug auf seine Zukunft im Ring wurde Cena nicht konkret, er wisse noch nicht, wann sein nächstes Match steige, erklärte er - und dämpfte damit die vielerorts herrschende Erwartung, dass er beim SummerSlam in einem Monat wieder im Einsatz sein könnte. Wäre für dort ein Match in Planung - der junge US Champion Theory, mit dem es später auch eine Backstage-Begegnung gab, war als Gegner im Gespräch: Der RAW-Auftritt Cenas wäre eigentlich die beste Gelegenheit gewesen, es mitzuteilen und damit Hype und Ticketverkäufe anzukurbeln.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Anzeige

Stattdessen blieb Cena - zuletzt beim SummerSlam 2021 gegen Roman Reigns und bei einer darum gestalteten Tour im Ring - bei der Versicherung, dass er irgendwann wieder wrestlen werde, spornte die Fans nochmal zum Jubeln an und ging schließlich.

Riddle und Becky Lynch lösen Ticket für Money in the Bank

Weitere wichtige Entwicklungen bei RAW: Bei Money in the Bank Ende der Woche mischen nun doch auch Riddle und Becky Lynch mit.

Riddle - der zuletzt mit einem im Ring und in der Quote starkem Match gegen Topstar Reigns überzeugte - bügelte seine Niederlage gegen Omos vergangene Woche aus und gewann zu Beginn der Show eine „Last Chance Battle Royal“.

Auch Lynch nutzte eine „letzte Chance“, durch einen Sieg in einem Sechskampf mit Xia Li, Nikki ASH, Shayna Baszler, Tamina und Doudrop.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 27. Juni 2022:

Money in the Bank Last Chance Battle Royal - Sieger: Riddle

Anzeige

Montez Ford besiegt Jey Uso

Liv Morgan besiegt Alexa Bliss

Bobby Lashley besiegt Alpha Academy