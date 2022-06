NBA: Kyrie Irving verlängert bei den Brooklyn Nets

Superstar Kyrie Irving hat sich für eine Vertragsverlängerung bei den Brooklyn Nets in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA entschieden.

„Ich habe meine Entscheidung getroffen. Wir sehen uns im Herbst“, sagte er am Montag der Sportwebsite The Athletic . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Der 30-Jährige zieht damit die Vertragsoption in Höhe von 37 Millionen Dollar für die nächste Saison.

Irving verlängert bei Nets

Die Brooklyn Nets seien jedoch nicht an möglichen Angeboten der Lakers interessiert gewesen, hieß es weiter.

Es wurde auch darüber spekuliert, dass Irving großes Interesse an einer Rückkehr nach Cleveland gehabt habe, um wieder mit LeBron James zu spielen. Die beiden gewannen mit den Cavaliers 2016 die Meisterschaft.

Allerdings sind zuletzt die Gerüchte um eine Rückkehr des „King“ zu den Cavs weitestgehend verstummt. James selbst hatte im Februar anlässlich des All-Star Games in Cleveland lediglich behauptet, dass es die theoretische Option gebe, zurückzukehren. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Irving fehlt Covid-Impfung

Die Nets scheiterten in der abgelaufenen Saison bereits in der ersten Runde der Play-offs am späteren Final-Teilnehmer Boston.