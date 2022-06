Bundesliga: Kann der BVB die Bayern knacken? Leserstimmen zum kommenden Titelkampf

Zu Beginn einer jeden Bundesliga-Saison stellt sich die Frage, welcher Klub das Zeug zur Meisterschaft hat - und somit den FC Bayern München ärgern kann, der zuletzt die zehnte Schale in Folge einfahren konnte.

Borussia Dortmund ließ mit Transfers wie die Verpflichtung von Niklas Süle oder Nico Schlotterbeck aufhorchen. Auch Sebastian Haller steht kurz vor einem Wechsel in den Ruhrpott. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Kohler: BVB „absoluter Top-Favorit“

Der frühere Weltmeister titulierte in seiner kicker-Kolumne den BVB als „absoluten Top-Favoriten“ in der Bundesliga.

Der Sportdirektor von Bayer 04 hält dagegen und sieht die Bayern als Favorit in die Saison starten, wie er dem kicker mitteilt, „ob mit oder ohne Lewandowski“.

User sind sich nicht einig

SPORT1 hat die User gefragt: „Ist der neue BVB besser als Bayern?“. Eine Frage, die offenbar spaltet. Denn am Dienstagmorgen stimmten exakt 50 Prozent aller User für „Ja, Dortmund kann Meister werden!“, während die andere Hälfte der bis dahin 16.864 Befragten angaben: „Nein, die Bayern werden wieder Meister!“

Erstaunlich: Bei einer Umfrage unter den Twitter-Usern von SPORT1 zeichnete sich ein komplett anderes Bild ab: Gut 71 Prozent der rund 500 Befragten sehen die Meisterschale erneut in den Händen der Münchener. Lediglich rund 21 Prozent trauen dem BVB den Bruch der Bayern-Dominanz zu.

Woher kommt die klare Überzeugung? Die Neuverpflichtungen des BVB seien zwar stark, aber nicht ausreichend in Anbetracht der ebenfalls starken Transfers der Bayern, um die Dortmunder als „Top-Favoriten“ zu bezeichnen, so die SPORT1 -Leser.

Dennoch sei das Potential die Münchener zu ärgern durchaus gegeben, nur benötige das Team rund um Trainer Erdin Terzic Zeit um sich zu finden. Geht es also nach den SPORT1 -Usern wird womölgich erst in den nächsten Jahren mit dem FC Bayern auf Augenhöhe konkurrieren können. Für die kommende Saison herrscht Skepsis.

„Bayern bleiben Top-Favorit“

SPORT1-User „Anti Rasenball Herbert“: „Top-Favorit mit zehn Meisterschaften in Serie bleiben wohl die Bayern, objektiv gibt‘s da keine zwei Meinungen. Der Herausforderer BVB ist aber besser geworden, ob‘s am Ende was Zählbares gibt für die Schwarz-gelben sehen wir nach der Saison.“