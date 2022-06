Real-Madrid-Star Thibaut Courtois mit Tattoo vom Champions-League-Triumph

Klopp nach Final-Niederlage: "Wenn der Torwart 'Man of the match ist'..."

Thibaut Courtois war an dem Abend in überragender Verfassung und parierte mehrmals glänzend gegen die Angreifer vom FC Liverpool. Weder Mohamed Salah noch Sadio Mané fanden einen Weg, den Torhüter von Real Madrid zu überwinden - weshalb die Spanier das Finale mit 1:0 für sich entschieden und Courtois zum „Man of the Match“ gekürt wurde. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)