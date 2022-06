Wimbledon: Rettet Nastasja Schunk das deutsche Damen-Tennis?

Besondere Aktion in Wimbledon

Die 18-Jährige setzte sich in der dritten Qualifikationsrunde gegen die US-Amerikanerin Danielle Lao mit 6:1 und 6:3 durch und steht damit im Hauptfeld von Wimbledon.

Insgesamt sechs Deutsche nahmen an der Wimbledon-Qualifikation teil, doch lediglich die gebürtige Altriperin triumphierte am Ende.

„Ich freue mich natürlich riesig. Es war ein schwieriger Start auf Rasen, das muss ich wirklich sagen. Aber dafür freue ich mich umso mehr, dass ich gerade am Ende gut gespielt habe in der Quali“, zeigte sich Schunk im Gespräch mit dem SWR glücklich. (WTA: Aktuelle Tennis-Weltrangliste der Damen)

Für das deutsche Top-Talent sind die Rasenplätze in London in jedem Fall nichts Neues. Die Linkshänderin stürmte 2021 ins Juniorinnen-Finale von Wimbledon und konnte erst von der Spanierin Ane Mintegi gestoppt werden.

Schunk mit Grand-Slam-Bühne bereits vertraut

Das macht Schunk so stark

Aber was macht Schunk so stark?

„Bei Nastasja Schunk ist es der Touch und der lockere Schwung in den Schlägen, der mich an Patty Schnyder denken lässt“, schwärmte Barbara Rittner als Head of Women‘s Tennis.