Wimbledon: Kerber stürmt in Runde zwei

Die frühere Turniersiegerin Angelique Kerber stürmt in die die zweite Runde in Wimbledon. Im ersten Satz lässt die 34-Jährige nichts anbrennen.

Die 34 Jahre alte Kielerin gewann am Montagabend ihr Auftaktmatch im All England Club gegen die Französin Kristina Mladenovic 6:0, 7:5. Der erste Satz dauerte nur 17 Minuten. In der zweiten Runde trifft Kerber am Mittwoch auf die Polin Magda Linette.