Faeser und Neuendorf planen gemeinsame Reise nach Katar

Die für Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Präsident Bernd Neuendorf vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) planen vor der Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember) einen gemeinsamen Besuch des Landes.

Dies sagte Neuendorf am Montag bei einem Besuch der Redaktion des Fachmagazins kicker in Nürnberg. Der genaue Termin sei noch offen, das Bundesministerium des Innern (BMI) befinde sich in der Planungsphase.