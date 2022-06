Schalke legt Einspruch gegen Geldstrafe ein

Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 ist nach Vergehen seiner Fans rund um den Aufstieg im Heimspiel gegen den FC St. Pauli am 7. Mai (3:2) mit einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 93.160 Euro belegt worden. Der Klub kündigte daraufhin an, Einspruch gegen das Urteil des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) einzulegen.