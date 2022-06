Anzeige

La Liga: Nutzt Eden Hazard seine letzte Chance bei Real Madrid? Hazards letzte Chance

Hazard heftig abgewatscht

Sebastian Mühlenhof

Eigentlich steht Eden Hazard bei Real Madrid wegen schlechter Leistung auf der Abschussliste. Doch nun könnte er neue Hoffnung schöpfen.

Seit dem Wechsel von Eden Hazard zu Real Madrid ist es sportlich ruhig geworden.

Der 31-Jährige konnte die ihn gesetzten Erwartungen in den nun drei Jahren nicht ansatzweise erfüllen. Das liegt auch an seinen zahlreichen Verletzungen, die er immer wieder hatte und so 72 (!) Pflichtspiele verpasste. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Nun könnte es aber zu einer Wende kommen, die Hazard zu seinem Vorteil nutzen will. Schließlich verlief der Transfersommer nicht so wie geplant für Real.

Mbappé-Entscheidung sorgt für Diskussionen

Eigentlich sollte im Sommer Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain kommen, doch der Stürmer-Star entschied letztendlich für den Verbleib in Frankreich.

Diesen Schock müssen die Verantwortlichen nun verarbeiten, auch wenn Real-Präsident Florentino Perez versucht zu beschwichtigen. Mbappé sollte schließlich das neue Gesicht des Vereins werden und eine neue Ära prägen. (BERICHT: Hat sich Real komplett verzockt?)

Real räumt im Kader auf

Viel Zeit zum Trauern bleibt aber nicht, denn schließlich gibt es noch einiges zu erledigen für Perez und Co.

Im Fokus steht dabei vor allem die Zukunft von Dani Ceballos und Marco Asensio. Die Verträge der beiden Profis laufen im kommenden Jahr aus und in den kommenden Wochen soll geklärt werden, wie ihre Zukunft aussieht.

Die Zeichen stehen derzeit auf Abschied wie auch bei Luka Jovic, Mariano und Jesus Vallejo. Mit Gareth Bale, dessen Vertrag ausgelaufen ist und der nun einen neuen Verein gefunden hat, und Isco sind sie bereits zwei Ladenhüter losgeworden.

Hazard will nochmal angreifen

Diese Abgänge will Hazard, dessen Vertrag noch bis Ende 2024 läuft, für einen Neustart nutzen. So will er laut der spanischen Zeitung Mundo Deportivo „alles geben, um so gut zu sein wie nie zuvor“.

Dafür muss vor allem seine Fitness stimmen: Seit seinem Wechsel von Chelsea 2019 hatte er immer wieder mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. Zuletzt wurde er in seiner Heimat sogar als „dick“ bezeichnet.

Reals Rekord-Dilemma

Viel wichtiger wird aber sein, dass er seine Leichtigkeit zurückfindet. Nach den vielen Verletzung hat er etwas das Vertrauen in seinen Körper verloren und scheut die Zweikämpfe, was bereits sein Nationalmannschaftskollege Christian Benteke monierte.

Laut dem Bericht sei er bereit, alle Offensivpositionen einzunehmen, vermutlich würde ihm aber die Rolle als Zehner am besten liegen, denn dort ist er mit seinen Qualitäten als genialer Passgeber am besten aufgehoben.