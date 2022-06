UFL: „Journey“ gewährt neue Einblicke - und lässt Fans vom Release träumen

Die Entwickler der Fußballsimulation UFL sind weiterhin fleißig - in der neuen Videoreihe „UFL Journey“ kann sich nun jeder selbst ein Bild ihrer Arbeit machen. Eine ganz besondere Ankündigung erwartete Fans dann zum Ende des Videos ...

Einer der heißesten FIFA-Konkurrenten hat eine neue Videoserie gestartet, die tiefe Einblicke in den Entwicklungsprozess von UFL gewährt. Diese hört auf den Namen „UFL Journey“ und begleitet verschiedene Abteilungen bei ihrer Arbeit an der Fußballsimulation aus dem Hause Strikerz Inc..