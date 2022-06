Schwimm-WM: Leonie Beck verpasst Medaille über 5 Kilometer knapp

Staffelweltmeisterin Leonie Beck hat bei der Schwimm-WM in Budapest knapp ihre zweite Medaille verpasst.

Gold ging im Lupasee an die brasilianische Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Ana Marcela Cunha vor der Französin Aurelie Muller und der Italienerin Giulia Gabrielleschi.

Beck: „Habe zu lang gewartet“

Die Frankfurterin Jeannette Spiwoks schlug als Neunte an.

„Leider ist es Platz vier geworden, ich habe ein bisschen zu lang gewartet am Ende“, sagte Beck. Die Olympiafünfte über die doppelte Distanz in Tokio hatte bei der WM 2019 in Südkorea über 5 km Bronze gewonnen.