Wimbledon 2022 Heute LIVE im TV, Stream, Ticker: Infos, Favoriten, Spielplan & TV-Übertragung

Nadal schwärmt: Dieser Tennis-Star treibt ihn an

Wimbledon ist das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Tradition wird in London besonders groß geschrieben. SPORT1 beantwortet alle wichtigen Fragen - und zeigt die wichtigsten Duelle der 1. Runde.

Vom 27. Juni. bis zum 10. Juli öffnet der All England Lawn Tennis and Croquet Club wieder seine Pforten für die 135. Ausgabe der Wimbledon Championships ( im Liveticker bei SPORT1 ).

Wer sind die Favoriten auf den Sieg bei Wimbledon?

Titelverteidiger Djokovic peilt seinen siebten Sieg im Rasenmekka an, der Serbe wäre auch mit mehr Konkurrenten der Favorit Nummer 1.

Wer sind die Favoritinnen?

Bartys Nachfolgerin in Sachen Spielwitz, Dominanz und mentaler Stärke ist längst gefunden: Iga Swiatek hat seit 35 Spielen nicht mehr verloren.

Wimbledon 2022: Wie steht es um die Deutschen?

Im vergangenen Jahr zog sie auf ihrem Lieblingsbelag ins Halbfinale ein und verlor erst gegen die überragende Barty, in diesem Jahr zeigte Kerbers Formkurve bereits auf Sand nach oben, jedoch endete ihre Generalprobe in Bad Homburg früh. Insgesamt sind 13 Deutsche (7 Männer, 6 Frauen) am Start.