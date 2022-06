Tour de France 2022 zum Scheitern verurteilt? Rad-Profi schlägt Alarm

Cosnefroy sieht Tour de France in Gefahr

Tour de France: „Steht enorm viel auf dem Spiel“

„Die Tour de France ist so wichtig, es steht enorm viel auf dem Spiel“, betonte Cosnefroy, der bei den französischen Meisterschaften am Wochenende auf den 66. Platz fuhr: „Man kann nur hoffen, dass uns das nicht auf die Füße fällt.“

Die Tour de France startet in diesem Jahr am 1. Juli in Dänemark, das Finale des legendären Straßenradrennens steigt am 24. Juli wie gewohnt auf den Champs-Élysées in Paris.