Harsche Wimbledon-Kritik! "Ganze Situation ein Chaos" - Àlex Corretja wird deutlich

Wimbledon wartet in diesem Jahr mit einigen Regeländerungen auf. Der Ex-Tennis-Profi Álex Corretja hat dazu eine klare Meinung.

In diesem Jahr findet Wimbledon unter veränderten Vorzeichen statt. (Wimbledon im Liveticker bei SPORT1)

Unter anderem wird es bei dem prestigeträchtigen Tennis-Turnier in London keine spielfreien Sonntage geben - und Profis aus Russland und Belarus sind aufgrund des russischen Angriffskrieges nicht zugelassen.

Dabei lassen WTA und ATP Sportler der beiden Nationen eigentlich unter neutraler Flagge an ihren Wettbewerben teilnehmen.

Corretja-Kritik an Wimbledon: „Ganze Situation ist ein Chaos“

Tennis: Schaden für Reputation von Wimbledon?

Bei all den Regeländerungen müsse man feststellen, „dass alles ein bisschen durcheinander geraten ist“. Jemand habe in einem Büro Entscheidungen getroffen, „die man als Tennisprofi einfach akzeptieren und dennoch sein Bestes geben muss“.

Ohnehin sollte bei allen Diskussionen laut der einstigen Nummer zwei der Welt nicht vergessen werden, dass „die schlimmsten Dinge“ in der Ukraine geschehen. „Es ist eine Schande, was in der ganzen Welt vor sich geht“, fand Corretja klare Worte.