Real Madrid "in falschen Händen": Kosovare Asllani tritt gegen Königliche nach

Kosovare Asllani hat ihren auslaufenden Vertrag bei Real Madrid Femenino nicht verlängert. Drei Jahre spielt die 32-Jährige in der spanischen Hauptstadt und erzielte 36 Tore bei 95 Einsätzen.

Zum Abschied formulierte Asllani aber keine Liebesbekundungen, sondern trat gegen ihren Verein nach. „Der Klub liegt mir sehr am Herzen, aber ich habe das Gefühl, dass er in den falschen Händen ist“, erklärte die Schwedin in einem Interview mit SportExpressen.