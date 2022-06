Tennis: Wimbledon im Schatten des Krieges - die Diskussion hält an

Besondere Aktion in Wimbledon

Der Angriffskrieg auf die Ukraine überschattet auch die Vorfreude auf den Turnierbeginn in Wimbledon. Die Diskussionen über den Ausschluss russischer und belarussischer Profis reißen nicht ab, die Tenniswelt bleibt gespalten - und die Kritik an der Entscheidung des All England Club deutlich.