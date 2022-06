AEW: Claudio Castagnoli (Cesaro) feiert Mega-Debüt bei Forbidden Door

Bei AEW Forbidden Door schlägt Claudio Castagnoli - der frühere Cesaro von WWE - beim Rivalen ein. Er schließt sich einer hochkarätig besetzten Gruppierung an.

Claudio Castagnoli, der frühere Cesaro, hat beim Pay Per View Forbidden Door ein umjubeltes Debüt für All Elite Wrestling gefeiert.

Der Ausnahmekämpfer aus der Schweiz - von über 14.000 Fans in Chicago begeistert empfangen - besiegte den von Partnerliga NJPW entsandten Zack Sabre Jr. und hatte am Ende der Show einen weiteren großen Auftritt, als er seinem alten WWE-Weggefährten Jon Moxley (Dean Ambrose) nach einer Attacke der Jericho Appreciation Society um Legende Chris Jericho zu Hilfe kam und groß aufräumte.

Moxley besiegte im Hauptkampf von Forbidden Door Japan-Ikone Hiroshi Tanahashi und sicherte sich damit den Interimstitel von AEW - womit er an der Spitze der Liga thront, bis der eigentliche Champion CM Punk aus seiner Verletzungspause zurück sein wird.

Claudio Castagnoli bei AEW mit altem Finisher erfolgreich

Der verletzte Danielson - eigentlich als Sabres Gegner eingeplant - hatte Castagnolis Debüt bereits am Mittwoch bei der TV-Show Dynamite angedeutet und vollmundig angepriesen, dass sein Ersatzmann die AEW-Fans „verblüffen“ würde.

Am nächsten Mittwoch folgt Castagnolis TV-Debüt in der an die legendären „War Games“ von WCW angelehnten Käfigschlacht Blood & Guts: Partner Castagnolis gegen die JAS sind neben Moxley und Yuta, das Duo Santana und Ortiz sowie Eddie Kingston - der lange Castagnolis Rivale war, woran mit einer gereizten Reaktion Kingstons auf Castagnolis Ankunft auch gleich erinnert wurde.