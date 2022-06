FC Bayern: Sané, Gnabry, Coman - wer muss vor Mané zittern?

Erst Panne, dann souverän: So lief Manés erster Bayern-Auftritt

Der FC Bayern ist mit Sadio Mané um einen Superstar reicher, der den Konkurrenzkampf in der Offensive anregen soll. Zwei deutsche Nationalspieler könnte es ziemlich hart treffen.

Mit Sadio Mané schließt sich ein Weltstar dem FC Bayern München an. Julian Nagelsmann steht, in der bereits mit Stars gespickten Offensive, nun eine Option mehr zur Verfügung. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Für die Offensivstars auf den Außenbahnen scheint es - insbesondere wenn Robert Lewandowski wirklich bleiben sollte - jedoch ungemütlicher zu werden. Bei der Vorstellung Manés richtete Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn bereits mahnende Worte an seine Profis.

„Ich habe ja schon gesagt, wir brauchen frisches Blut und Veränderung im Kader. Nach so einer langen Erfolgsserie, wie wir sie im Moment haben, kann sich eine gewisse Bequemlichkeit breitmachen. Wir wollen neue Reizpunkte innerhalb des Kaders kreieren“, so der ehemalige Welttorhüter bei der Vorstellung des senegalesischen Nationalspielers.

Gnabry zu wenig spielentscheidend

Auch nicht für Serge Gnabry. Zwar spielte der Flügelflitzer eine ordentliche Saison. In der Bundesliga bestritt er alle 34 Spiele, davon 25 in der Startelf und war an 20 Toren beteiligt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)