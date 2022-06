Matthias Ginter spricht über Gladbach-Ende und will Karriere in Freiburg beenden

Nach den Stationen in Dortmund und Mönchengladbach kehrt Matthias Ginter zu seinem Jugendverein SC Freiburg zurück. Für seine weitere Karriere hat der selbstkritische Nationalspieler einen genauen Plan.

Nach acht Jahren in Dortmund und Mönchengladbach heuert Matthias Ginter wieder bei seinem Jugendklub SC Freiburg an – und plant auch sein Karriereende im Breisgau.

„Das war schon immer ein bisschen mein Ziel, das hat sich auch nicht geändert“, sagte der 28-Jährige in einem Interview mit dem Kicker .

Man solle niemals nie sagen im Fußball, „aber ich hoffe, dass es für beide Seiten gut funktioniert, dass ich nicht mehr wechseln muss“, ergänzte Ginter, der schon von 2005 bis 2014 in Freiburg spielte. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Der Nationalspieler freut sich beim Sport-Club auf die „neu entfachte Euphorie mit neuem Stadion“ sowie die Europa-League. Über den Transfer in die Geburtsstadt hat sich Ginter auch mit Bundestrainer Hansi Flick beraten.

„Er hat mir direkt gratuliert, er kennt und schätzt Christian Streich ja auch schon seit Jahren“, erklärte Ginter und schob an: „Seine Meinung war mir wichtig, daher war es schön zu wissen, dass er diesen Schritt gutheißt.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Über Freiburg zur WM

Beim neuen Arbeitgeber will sich Ginter für die Weltmeisterschaft in Katar empfehlen. Zuletzt war Abwehrspieler nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert worden. Mitte 14. November des vergangenen Jahres, beim 4:1-Erfolg in Armenien, stand er das letzte Mal für das DFB-Team auf dem Rasen.