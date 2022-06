FC Bayern: Manés PR-Berater packt aus - „Zahlen falsch“

Mané-Berater Bacary Cissé äußert sich in einem TV-Interview unter anderem zu den Vetragsdetails seines Klienten aus Liverpool-Zeiten und reagiert mit deutlichen Worten auf die Spekulationen in den Medien.

Der Wechsel von Sadio Mané zum FC Bayern ist seit Mittwoch perfekt. Laut SPORT1 -Informationen soll der Senegalese in München rund 20 Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen.

Bezüglich Manés altem Gehalt beim FC Liverpool brodelt die Gerüchteküche. Angeblich habe der Offensiv-Star in England deutlich weniger kassiert, doch mit diesen Spekulationen räumte sein PR-Berater Bacary Cissé beim französischen Sender TV5MONDE nun auf.

„Ein Spieler von Sadios Kaliber kann nicht so ein Gehalt erhalten, von dem die Menschen sprechen. Die kursierenden Zahlen sind komplett falsch“, stellte Cissé klar.

Während manchem die so oder so exorbitanten Zahlen oftmals gern nach unten korrigieren mag, verblüffte Cissé also umso offenherziger, indem er ein Mehr seines Klienten bekannte.