Benzema-Erbe? Real Madrid hat Brasilien-Talent Matheus auf dem Zettel

Wie plant Real Madrid nach Karim Benzema?

In Madrid soll man sich dessen bewusst sein, dass Benzema nicht mehr als zwei oder drei Jahre auf Top-Niveau spielen können wird. Angeblich spekuliert Real sogar darauf, Erling Haaland 2024 dank der Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro aus Manchester loseisen zu können.

Matheus in der Jugend äußerst treffsicher

Erst im September 2020 debütierte Matheus für seinen Verein aus Rio de Janeiro und wurde so mit nur 16 Jahren der jüngste Spieler der Klubgeschichte. Während seiner Zeit in den Jugendmannschaften erzielte der Stürmer über 150 Tore und spielte sich so in den Fokus von Juni Calafat.