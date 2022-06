Fortuna Düsseldorf überzeugt bei Auftakt der Amputierten-Bundesliga

Düsseldorf führt die Amputierten-Bundesliga an © Tobias Schulze/Tobias Schulze/Tobias Schulze

Die Bundesliga der Amputierten startet mit der Austragung ersten beiden Spieltage in ihre zweite Saison.

Die Bundesliga der Amputierten hat mit der Austragung ersten beiden Spieltage ihrer zweite Saison an Fahrt aufgenommen. Fortuna Düsseldorf setzte sich nach Erfolgen über die gastgebende SG Nordost und den Hamburger SV an die Tabellenspitze.

Nur drei Teams treten an

Gespielt werden in der Amputierten-Bundesliga, in der nur drei Teams antreten, jeweils 2x20 Minuten im Fünf-gegen-Fünf auf einem Spielfeld von 40x20 Metern. Feldspieler müssen eine Beinamputation oder -verkürzung haben, die Torhüter müssen einen amputierten oder einen verkürzten Arm aufweisen.

Im September folgt ein weiterer Doppelspieltag in Wetzlar, ehe am 29. Oktober in Saarbrücken das Saisonfinale ansteht.