Kaymer bei 33. BMW International Open weit abgeschlagen - von Dellingshausen überzeugt

Golfprofi Martin Kaymer hat bei der 33. BMW International Open in München-Eichenried eine Spitzenplatzierung weit verpasst. (BERICHT: Dein Golflexikon für jeden Fall)

Kaymer im „Großen und Ganzen zufrieden“

Li setzte sich in einem Herzschlagfinale mit 266 Schlägen und 22 unter Par im Stechen am ersten Extraloch gegen Thomas Pieters aus Belgien durch. Für seinen dritten Erfolg auf der DP World Tour kassierte der 26-Jährige, der drei Runden souverän geführt, am Sonntag aber Nerven gezeigt hatte, 333.330 Euro.