Synchron-Duo Barthel/Rüdiger springt zu WM-Bronze

Das Synchron-Duo Timo Barthel und Lars Rüdiger sichert dem deutschen Wassersprungteam bei der Schwimm-WM in Budapest einen Auftakt nach Maß.

Das Synchron-Duo Timo Barthel/Lars Rüdiger hat dem deutschen Wassersprungteam bei der Schwimm-WM in Budapest einen Auftakt nach Maß beschert.

Das neuformierte Paar gewann vom 3-m-Brett mit 406,44 Punkten die Bronzemedaille. Gold ging wie erwartet an die Chinesen Cao Yuan/Wang Zongyuan (459,18) vor den Briten Anthony Harding/Jack Laugher (451,71).

Der Berliner Rüdiger hatte in dieser Disziplin mit seinem Ex-Partner Patrick Hausding im Vorjahr Olympia-Bronze geholt. Mit Barthel sprang er in der Budapester Duna Arena dieselbe Serie wie in Tokio mit Hausding. Der Rekord-Europameister hatte seine Karriere vor der WM offiziell beendet.