Manchester United: Pläne für Umbau des Old Trafford könnten für Schuldenfalle sorgen ManUnited: Bald eine Milliarde Minus?

Manchester United will das Old Trafford sanieren. Doch dafür braucht es viel Geld. Die Red Devils könnten in eine gewaltige Schuldenfalle geraten.

Manchester United vor der Schuldenfalle?

Die Red Devils planen, das Old Trafford zu sanieren, in einigen Teilen sogar umzubauen. Doch dafür braucht es Geld, und das nicht zu knapp. Woher also die Mittel?

Vergangene Woche musste Chief Executive Officer Richard Arnold eingestehen, dass es Schwierigkeiten gebe, das Geld aufzutreiben. Schätzungen zufolge beläuft sich die Gesamtsumme auf 300 Millionen Pfund, also rund 350 Millionen Euro.

Da ManUnited bereits mit einem Minus von etwa 500 Millionen Pfund (580 Millionen Euro) zu kämpfen hat, würden die Schulden auf fast eine Milliarde Euro anwachsen. Zur Erinnerung: Als die Glazer-Familie 2005 die Red Devils übernahmen, wurde ein Schnitt auf null gemacht, das heißt: Sie waren komplett schuldenfrei. (Enthüllung um Rangnicks United-Aus)

Nach Berichten des Daily Mirror in England wäre der Verkauf der Namensrechte des Old Trafford eine Möglichkeit, noch ein wenig Geld aufzutreiben. Als Beispiel dazu dient das Vorgehen des FC Barcelona in jüngster Zeit.