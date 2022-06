Hegering auf dem Weg zu alter Stärke: „Fühle mich sehr gut“

Anzeige

Motiviert für die EM: Marina Hegering © FIRO/FIRO/SID

SID

Marina Hegering fühlt sich nach langer Verletzungspause zwar vor EM-Beginn noch nicht in Topform, ist aber „sehr zufrieden“ mit ihrem Leistungslevel.

Fußball-Nationalspielerin Marina Hegering fühlt sich nach langer Verletzungspause zwar kurz vor EM-Beginn noch nicht in Topform, ist aber „sehr zufrieden“ mit ihrem Leistungslevel. „Dass ich noch nicht bei 100 Prozent bin, ist selbstverständlich. Aber ich fühle mich sehr gut für den Stand, den ich gerade haben kann“, sagte die Innenverteidigerin in der Medienrunde am Sonntag in Herzogenaurach.

Die 32-Jährige gab am Freitag beim 7:0 (2:0) in der EM-Generalprobe gegen die Schweiz ihr Comeback im DFB-Team nach siebenmonatiger Zwangspause. Für den FC Bayern konnte Hegering im laufenden Jahr verletzungsbedingt erst vier Pflichtspiele absolvieren, nur eines davon in der Bundesliga-Mannschaft.

