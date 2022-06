Rallye: Rovanperä gewinnt auch in Kenia - WM-Rekord winkt

Der finnische Youngster Kalle Rovanperä bleibt die Ausnahme-Erscheinung in der Rallye-WM und meistert auch die schwierigen Bedingungen in Kenia.

In Takamoto Katsuta (Japan) und Titelverteidiger Sebastien Ogier (Frankreich) belegten zwei weitere Toyota-Piloten die Ränge drei und vier. Ogier hatte bereits am Freitag viel Pech, als er nach einem Reifenschaden die Führung verlor.

In Schweden gewann er auf Schnee, in Kroatien auf Asphalt, in Portugal auf Schotter. In Kenia machte nun der feine Sand den Autos und Piloten zu schaffen, auch hier kam Rovanperä am besten zurecht.