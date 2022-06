TSG Hoffenheim: Frank Fröhling stößt dazu

Breitenreiter nimmt Training auf

Breitenreiter nahm unter den Augen von rund 400 Fans am Sonntag um 14.59 Uhr seine Arbeit als neuer Trainer der TSG Hoffenheim auf.

Nach seiner Vorstellung am Freitag präsentierte sich der Nachfolger des glücklosen Sebastian Hoeneß beim Auftakt in die Saisonvorbereitung zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz und wurde mit Applaus begrüßt. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

„Ich hoffe, dass ich für große Begeisterung und Aufbruchstimmung sorgen kann“, sagte der 48-Jährige, der den FC Zürich in der vergangenen Saison zur Meisterschaft in der Schweiz geführt hat: „Ich möchte maximalen Erfolg.“

Hoffenheim gegen Regionalligisten

Seine Premiere an der Seitenlinie feiert der Coach am Samstag bei einem Testspiel beim Regionalligisten Astoria Walldorf. Das Trainingslager steht vom 11. bis 17. Juli in Kitzbühel auf dem Programm.