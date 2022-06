Wellbrock führt Freiwasser-Staffel zu WM-Gold

Olympiasieger Wellbrock holt auch WM-Gold in Budapest © AFP/SID/OLI SCARFF

Schwimmstar Florian Wellbrock hat im dritten Anlauf sein erstes Gold bei der WM in Budapest gewonnen. Der Olympiasieger führte die deutsche Freiwasserstaffel als Schlussschwimmer nach 4x1,5 km im Lupasee in 1:04:40,5 Stunden zum Sieg. Platz zwei ging an Ungarn vor Italien.