NBA: Abgang von Kryie Irving? Das sagt Teamkollege Kevin Durant

Die Zukunft von Superstar Kyrie Irving steht weiterhin in den Sternen.

Laut Shams Charania von The Athletic steht der 30-Jährige nach einer schwierigen Saison vor dem Aus bei den Brooklyn Nets.

Allerdings soll es mit den Los Angeles Lakers, den New York Knicks und den L.A. Clippers auch schon mögliche Abnehmer für den US-Amerikaner geben.

Nets-Gerüchte sind für Durant nicht überraschend

„Hier geht es um das Leben eines Mannes. Das ist viel wichtiger als eine einzelne Person. Wenn man Free Agent ist, ist das einer der wichtigsten Momente einer Karriere. Das kann man niemandem wegnehmen. Ich konzentriere mich auf mich selbst und warte einfach ab“, sagte Durant in seinem Podcast The ETC.