BVB-Flop Reinier steht vor einer Leihe von Real Madrid nach Portugal

Reiniers Vater Mauro Brasilia bestätigte das Interesse in der portugiesischen Zeitung Record : „Mein Sohn ist begeistert. Wenn ein Klub mit einer Größe von Benfica dich will, ist es unmöglich, nicht glücklich darüber zu sein.“

Reinier: Nur 27 Bundesliga-Einsätze für den BVB

Obwohl der BVB viel auf junge Talente setzt, kam der 20-Jährige nie wirklich zum Zug und musste sich stets hinten anstellen. In dieser Zeit absolvierte der offensiv ausgerichtete Spieler in der Bundesliga 27 Einsätze und stand nur zweimal in der Startelf.