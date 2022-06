Bundesliga: BVB-Talent Bafounta vor Wechsel - Das Ende einer glücklosen Zeit

Er wurde als neuer Paul Pogba gehandelt und wollte in Dortmund seine ersten Schritte als Profi-Fußballer machen.

Bafounta mit langer Leidenszeit beim BVB

Dabei sah es für den BVB zunächst nach einem echten Volltreffer aus. Nach seinem Wechsel in die U17 von der Borussia wurde er sofort zum Leistungsträger.

In 15 Spielen in der Bundesliga West schoss er zwei Tore und bereitete vier weitere vor. Auch in der UEFA Youth League wusste er zu überzeugen.