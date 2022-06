Youtube-Koch träumt von Poker-Millionen

Vielleicht wird in zwei Wochen aber auch alles anders sein. Denn der gelernte Koch, der seine Ausbildung in der Sterneküche von Otto Koch absolviert hat, spielt ab dem 04. Juli in Las Vegas das Main Event der World Series of Poker. Dort bekommt der Sieger ein Multi-Millionen Preisgeld, abhängig von der Teilnehmerzahl. Letztes Jahr haben 6650 Spieler teilgenommen, Sieger Koray Aldemir strich $8 Mio ein.