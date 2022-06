Anzeige

Nations League: Volleyballer unterliegen auch Frankreich Nations League: Volleyballer unterliegen auch Frankreich

Nächste Niederlage für Deutschlands Volleyballer © AFP/SID/RAIGO PAJULA

SID

Die deutschen Volleyballer setzen in der Nations League ihren Sinkflug ungebremst fort und verlieren allmählich die K.o.-Runde aus den Augen.

Die deutschen Volleyballer setzen in der Nations League ihren Sinkflug ungebremst fort und verlieren allmählich den Einzug in die K.o.-Runde aus den Augen. Die Mannschaft des neuen Bundestrainers Michal Winiarski verlor am Sonntag auch gegen Spitzenreiter und Olympiasieger Frankreich mit 1:3 (16:25, 19:25, 25:19, 21:25), es war die vierte Niederlage in Serie.

Die zweite von drei Gruppenphasen auf den Philippinen ist damit abgeschlossen, alle Spiele in Quezon City haben die deutschen Männer verloren - darunter allerdings auch ein 0:3 gegen China am Grünen Tisch: Trotz zahlreicher Coronafälle in der chinesischen Mannschaft sollte das Spiel stattfinden, das Winiarski-Team verzichtete, der Weltverband wertete die Partie für China.

Anzeige