BVB: Watzke legt im Scharmützel mit Hoeneß nach und verteidigt Mané-Wechsel

Hans-Joachim Watzke präzisiert seine Ansage Richtung FC Bayern. Während der BVB-Boss zum Mané-Transfer gratuliert, lässt er an einem Ex-Liverpooler kein gutes Haar.

Hans-Joachim Watzke hat sich in jüngster Vergangenheit ein verbales Scharmützel mit Uli Hoeneß geliefert - nun legt der Geschäftsführer von Borussia Dortmund nach gegen den FC Bayern .

„Ich habe ja nicht gesagt, dass die Bayern schon im elften Jahr bröckeln werden. Ich habe nur gesagt, dass es innerhalb der nächsten Jahre irgendwann passieren wird“, sagte der BVB-Boss in der BamS . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Das „Bröckel-Zitat“ („Irgendwann bröckelt es, irgendwann in den nächsten Jahren kommt es zum Einsturz“) hatte Hoeneß erst vor einer Woche gekontert: „Das hoffen sie seit zehn Jahren. Warum soll es im elften passieren?“, so Bayerns Ehrenpräsident in der Neuen Osnabrücker Zeitung.