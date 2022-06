Tennis: Emotionales Geständnis von Halep - "Wollte Karriere beenden"

Kerber in Wimbledon gesetzt

Simona Halep ist eine der besten Tennis-Spielerinnen der vergangenen Jahre. Nun verrät sie in einem Interview, dass harte Monate hinter ihr liegen.

Eine der besten Tennisspielerinnen der vergangenen Jahre hat in einem Interview über die Zeit nach ihrer Verletzung gesprochen und einen tiefen Einblick in ihre Gefühlslage gewährt. (NEWS: Alles Wichtige zum Tennis)

„Es war das schwerste Jahr meines Lebens“, erklärte sie beim Rasen-Turnier in Birmingham und fügte an: „Ich hatte diese Verletzung und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Es war die größte Verletzung meines Leben, es war also richtig hart.“