Bundesliga: Christian Wörns über seine Aufgabe, Edin Terzic und die neue DFB-Akademie.

SPORT1: Herr Wörns, was sagen Sie zum Trainer-Karussell, das auch diesen Sommer wieder ordentlich in Bewegung ist? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Sobald es losgeht, müssen Ergebnisse eingefahren werden“

Wörns: Es wäre ihnen allen Drei zu wünschen. Sie haben aber unterschiedliche Voraussetzungen in ihren Vereinen, vor allem, was den Etat für die jeweiligen Mannschaften angeht. Darüber hinaus gibt es natürlich unterschiedliche Erwartungshaltungen, mit denen jeder einzelne umgehen muss.

Terzic muss gute Arbeit bestätigen

Wörns: Er hat es als Interimstrainer gut gemacht und muss jetzt bestätigen, was er in seiner ersten kurzen Amtszeit erreicht hat.

Wörns lobt neue DFB-Akademie

Wörns: Mir macht meine Aufgabe sehr viel Spaß, und ich fühle mich sehr wohl damit. Es ist interessant, die Jungs in diesem Alter zu begleiten und ihnen auf und neben dem Platz etwas mit auf den Weg zu geben. Was meine Zukunft betrifft, mache ich mir aktuell keine Gedanken.

Wörns: „Zu wenig Auswahl“ in der Spitze

SPORT1: Wo sehen Sie in der deutschen Ausbildung die größten Entwicklungspotenziale? Was läuft gut, was schlecht?

Wörns: Wir haben in allen Jahrgängen gute Spieler zur Verfügung, die talentiert und mit einer guten Mentalität ausgestattet sind. Trotzdem haben wir in der absoluten Spitze zu wenig Auswahl, da wollen wir in den kommenden Jahren wieder mehr Talente hinführen. Dazu möchten wir wieder mehr die Basics in den Vordergrund stellen. Intensität, Widerstandsfähigkeit und Athletik sind weitere wichtige Parameter, die gemeinsam angegangen werden.