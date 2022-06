Formel 1: Bald zweites Formel-1-Rennen in Spanien? Madrid träumt von Grand Prix

Die spanische Hauptstadt Madrid will in Zukunft ein Formel-1-Rennen austragen. Mit einem Brief soll der Boss der Königsklasse auf den Geschmack kommen.

Die spanische Hauptstadt Madrid hat in einer Stellungnahme bekanntgegeben, dass man an der Austragung eines Formel-1-Rennens interessiert ist. Die Metropole hat bereits einen Brief an F1-Boss Stefano Domenicali formuliert und diesen auch veröffentlicht.