Leichtathletik: Tränen-Triumph! Lückenkemper knackt 11-Sekunden-Marke bei deutschen Meisterschaften

Die Topfavoriten Gina Lückenkemper (Berlin) und Owen Ansah (Hamburg) haben sich bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Berlin die Titel über die prestigeträchtigen 100 Meter gesichert.

Lückenkemper unterstrich im Olympiastadion ihre Topform und knackte erstmals seit 2018 wieder die 11-Sekunden-Marke. Die Vize-Europameisterin gewann in starken 10,99 Sekunden vor Rebekka Haase (11,20/Wetzlar) und Yasmin Kwadwo (11,44/Paderborn). Direkt nach Zieleinlauf kamen ihr die Tränen.

Lückenkemper, die bis auf vier Hundertstel Sekunden an ihre Bestzeit aus dem Jahr 2017 heranlief, liegt mit ihrer Zeit nun auf Platz drei in Europa und kann bei der Heim-EM in München (15. bis 21. August) auf eine Medaille hoffen.