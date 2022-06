Kerber traut Williams in Wimbledon "einiges zu"

Angelique Kerber traut Serena Williams in Wimbledon "einiges zu" - trotz der einjährigen Matchpause des Tennis-Superstars aus den USA. "Wenn sie was macht, macht sie es richtig", sagte Kerber (34) am Samstag, zwei Tage vor Turnierbeginn auf der Anlage im Londoner Südwesten. Williams (40), siebenmalige Titelträgerin auf dem "Heiligen Rasen", gibt am Dienstag ihr Comeback. Sie trifft auf die Französin Harmony Tan.