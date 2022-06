Schwimm-WM: Wellbrock verpasst Titelverteidigung und krault zu WM-Bronze

Wellbrock gewinnt seine zweite WM-Medaille in Ungarn © AFP/SID/FRANCOIS-XAVIER MARIT

Schwimmstar Florian Wellbrock hat zum Abschluss der Beckenwettbewerbe in Budapest seine zweite WM-Medaille gewonnen, die erfolgreiche Titelverteidigung aber verpasst.

"Ich gehe sehr zufrieden mit der Bronzemedaille raus", sagte der Magdeburger: "Bei einer Weltmeisterschaft, gerade bei diesem Feld, ist es nie eine Selbstverständlichkeit, aufs Podium zu kommen." Paltrinieri habe es "super gemacht. Ich wusste, dass er schnell anfängt - aber dass er so schnell anfängt, damit hatte ich nicht gerechnet."

Wellbrock: „Bobby hat mich aufgefressen“

Zweiter wurde der amerikanische Doppel-Olympiasieger Bobby Finke. "Der Bobby hat mich auf der letzten Bahn so aufgefressen", meinte Wellbrock, "das war das erste Mal, dass ich neben ihm geschwommen bin. Das ist unglaublich!"

Rio-Olympiasieger Paltrinieri war bis zur letzten Bahn auf Weltrekordkurs und stellte in 14:32,80 Minuten einen Europarekord auf. Wellbrocks Magdeburger Vereinskollege Lukas Märtens belegte Rang vier.

Wellbrock, der vier Tage zuvor Silber über 800 m gewonnen hatte, geht in der zweiten WM-Woche noch in drei Freiwasserwettbewerben mit Siegchancen an den Start.