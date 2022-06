Gareth Bale findet offenbar neuen Klub! Real-Star wechselt in die MLS zum Chiellini-Klub Los Angeles FC

Wie The Athletic berichtet, hat der Waliser einen neuen Klub gefunden. Demnach verschlägt es den ehemaligen Real-Star in die MLS. Bale hat sich dem Bericht zufolge mit dem Los Angeles FC auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Zudem soll der 32-Jährige eine Option auf weitere 18 Monate haben. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Doch kein Bale-Wechsel in die Heimat

Bale machte irgendwann keine Anstalten mehr, auch öffentlich zu zeigen, dass er im Leben andere Prioritäten habe, als mit Real Siege einzufahren. Legendär sein Auftritt mit seinen Walisern, als er eine Flagge mit der Aufschrift „Wales. Golf. Madrid. In that order“ (deutsch: „Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge“) hochhielt und in die Kamera grinste.