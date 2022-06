Wimbledon-Comeback: Williams hatte keine Rücktrittsgedanken

Besondere Aktion in Wimbledon

US-Superstar Serena Williams hat sich in ihrer rund einjährigen Tennis-Pause auf der Tour nicht mit einem Rücktritt befasst.

Das erklärte die 40-Jährige am Samstag vor ihrem Comeback beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. „Ich habe mich nicht in den Ruhestand verabschiedet. Ich musste mich einfach körperlich und geistig erholen“, sagte Williams.