VfL Bochum schlägt Wuppertal im ersten Test - Hofmann trifft

Der VfL Bochum fährt zum Start in die Sommervorbereitung einen Sieg ein. Neuzugang Philipp Hofmann trifft schon in der Frühphase der Partie.

Der VfL Bochum hat zum Start in die Sommervorbereitung einen Sieg eingefahren.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis gewann ihren ersten Test am Samstag beim Regionalligisten Wuppertaler SV mit 2:0 (1:0). Neuzugang Philipp Hofmann erzielte schon in der fünften Minute sein erstes Tor im VfL-Dress, kurz vor Schluss legte Silvere Ganvoula (88.) nach.

Der VfL bestreitet sein erstes Pflichtspiel der neuen Saison am 30. Juli in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist Viktoria Berlin. In der Bundesliga geht es für Bochum eine Woche später gegen den FSV Mainz 05 los.