Bundesliga: Erik Durm sicher, dass Mario Götze "da einen tollen Job machen" wird

"Schweißausbrüche": WM-Titel wurde für Durm zur Last

Ein Wechsel vom amtierenden Europa-League-Sieger in die 2. Bundesliga wäre für viele Akteure wohl ein herber Rückschritt. Nicht so für Erik Durm, der heilfroh ist, dass er im Herbst seiner Karriere erstmals für seinen Herzensklub auflaufen darf.

Der 1. FC Kaiserslautern feilt nach dem Aufstieg mit Hochdruck an einer schlagkräftigen Truppe für die 2. Bundesliga.

Seit Mittwoch steht fest, dass Erik Durm den Pflänzern einen weltmeisterlichen Glanz verleihen wird. Der 30-Jährige spielte bei Eintracht Frankfurt zuletzt keine Rolle mehr und stand in der vergangenen Saison nur siebenmal in der Bundesliga auf dem Platz. Nach Torhüter Andreas Luthe ist es der zweite Transfer-Coup der Roten Teufel.

Durm stammt aus dem nur knapp 35 Minuten von Kaiserslautern entfernten Pirmasens, deswegen spricht der siebenmalige Nationalspieler im SPORT1 -Interview von einem „Kindheitstraum“, der in Erfüllung geht. Dementsprechend sei auch der Abschied aus Frankfurt „nicht so schwer“ gefallen.

Voller Vorfreude fiebert der frischgebackene Europa-League-Sieger seinem Heimspiel-Debüt entgegen. Am 15.07. wird es soweit sein, dann eröffnet Kaiserslautern die Zweitliga-Saison gegen Hannover 96. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Erinnerungen an Durms Kindheitshelden

Obwohl Durm während seinen vorherigen Stationen in Dortmund, Huddersfield und Frankfurt viel von der weiten Welt des Fußballs gesehen hat, prägen ihn laut eigener Aussage vor allem die Helden aus alten, erfolgreichen Klubzeiten der Pfälzer.

Mit Durm haben die Roten Teufel ab sofort also einen waschechten Weltmeister in ihren Reihen. 2014 holte der Außenverteidiger mit Deutschland in Brasilien den WM-Pokal, kam allerdings im gesamten Turnierverlauf nicht zum Einsatz.