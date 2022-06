Lita Baehre fliegt über 5,90 m und weckt Medaillenhoffnungen

Mihambos Rekordambitionen: "Ich hab's immer noch in mir!"

Bo Kanda Lita Baehre macht am Samstag bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten mit einem starken Auftritt auf sich aufmerksam.

Damit rangiert der 23-Jährige derzeit auf Platz drei in der Welt und darf sich bei der anstehenden WM in Eugene/USA (15. bis 24. Juli) und der Heim-EM in München (15. bis 21. August) Hoffnungen auf eine Medaille machen.